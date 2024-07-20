Eskişehir Jandarma, Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kontroller Yaptı - Son Dakika
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Eskişehir Jandarma, Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kontroller Yaptı

Eskişehir Jandarma, Orman Yangınlarını Önlemek İçin Kontroller Yaptı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi için 382 personel ile kontroller yaparak, 3 bin 258 vatandaşı bilgilendirdi. Çalışmalarda drone ve teknik malzemeler kullanıldı, afişler asıldı ve kısa mesajlar gönderildi.

20.07.2024 11:55
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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde orman yangınlarının önlenmesi için toplam 382 personelin katılımıyla kontroller yaparken, 3 bin 258 vatandaşı bilgilendirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 ile 18 Temmuz tarihleri arasında, il genelinde bulunan ormanlık alanlar ile tarım bölgelerinde meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; drone, dürbün vb. teknik malzemeler ile Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli destekli 146 önleyici hizmet devriyesinde 90 motorlu, 56 yaya devriye görevli, toplam 382 personelin katılımıyla ormanlık alanlar, piknik ve mesire alanlarında kontroller yapıldı. Vatandaşların görebileceği alanlara orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin konu edildiği 100 adet afiş jandarma tarafından asıldı. Ekipler sorumluluk bölgelerinde ikamet eden çiftçilik ve hayvancılık yapan vatandaşlar, muhtarlar, ihtiyar heyeti üyeleri başta olmak üzere yaklaşık 3 bin 258 vatandaşı cep telefonuna kısa mesaj göndererek, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirlere ilişkin bilgilendirme yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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