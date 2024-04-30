Eskişehir Kitap Fuarında Emniyet Müdürlüğü Standı Açıldı

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Eskişehir'de gerçekleştirilen kitap fuarında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler tarafından stant açıldı.

TÜYAP tarafından 27 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen kitap fuarında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik, Terörle Mücadele ve Toplum Destekli Polislik, Siber Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından stant açıldı. Polis ekiplerinin standı başta öğrenciler olmak üzere vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Yetkililer, gerçekleştirilen bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin fuar süresince devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR