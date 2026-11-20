Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirli tarihler arasında vatandaşlar çeşitli dondurucuculuk olaylarına karşı bilgilendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 1 ile 20 Kasım tarihleri arasında semt pazarları, apartmanlar, siteler, cami dernekleri ve umuma açık alanlarda vatandaşlarla bir araya gelen polis ekipleri; Evden ayrılırken ikamet ve apartman kapılarının kilitlenmesi, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak para veya kıymetli eşya talep eden kişilere itibar edilmemesi ve hırsızlık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca hazırlanan dijital uyarı içerikleri, kamu kurumları ve belediyelere ait LED ekranlarda yayınlanarak vatandaşların farkındalığının artırılması sağlandı.