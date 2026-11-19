Eskişehir- Seyitgazi kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Seyitgazi kara yolu Sarayören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 26 ZC 852 plakalı otomobil ile 43 AR 516 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilin sürücüsü de bulundukları araçların içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları araçlardan çıkartılan 2 sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücülerden birinin durumunun kısmen, diğerinin ise hayati tehlikesi bulunacak şekilde ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.