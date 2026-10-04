Eskişehir Sivrihisar'da minibüs yan yattı, 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika
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Eskişehir Sivrihisar'da minibüs yan yattı, 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

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Eskişehir Sivrihisar\'da minibüs yan yattı, 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı
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Eskişehir Sivrihisar'da Hızırbey Mahallesi'nde otomobil ile minibüs çarpıştı; çarpışmanın etkisiyle minibüs yan yattı. Kazayı araçlardaki 5 kişi hafif sıyrıklarla atlatırken, yaralılara sağlık ekipleri olay yerinde ayakta müdahale etti, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen kazada otomobille çarpışan minibüs yan yattı. Kazayı araçlardaki 5 kişi hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Sivrihisar ilçesi Hızırbey Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gün Sazak Caddesi'nden gelen B.K. idaresindeki26 RH 203 plakalı otomobil ile Güvenlik Caddesi istikametinden gelen F.B. idaresindeki 42 KC 329 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs yan yatarken, bagajındaki eşyalar etrafa saçıldı. Kazada minibüste bulunan O.B., M.B., E.B., G.B. ile otomobildeki B.K. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerince ayakta müdahale edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Sivrihisar'da minibüs yan yattı, 5 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı - Son Dakika
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