Eskişehir Tepebaşı\'nda aracını çekmeye gelen 68 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde garaj önünde park halindeki hafif ticari aracını çekmek için araca binen 68 yaşındaki M.F.A., araç içerisinde hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahalle Porsuk Bulvarı Porsuk Boyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki bir garajın önünde park halinde bulunan hafif ticari aracın sahibine ulaşan çevre esnafı, şahıstan aracın yerini değiştirmesini istedi. Telefon görüşmesinin ardından park halindeki aracının yanına gelen 68 yaşındaki M.F.A., araca bindi. Bir süre sonra sürücünün araç içerisinde hareketsiz şekilde yattığını fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kalbinin durduğu belirlenen sürücüye olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.F.A., burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.