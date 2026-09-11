Eskişehir Tepebaşı'nda aracını çekmeye gelen 68 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda aracını çekmeye gelen 68 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Eskişehir Tepebaşı\'nda aracını çekmeye gelen 68 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde garaj önünde park halindeki hafif ticari aracını çekmek için araca binen 68 yaşındaki M.F.A., araç içerisinde hareketsiz bulundu. Hastaneye kaldırılan sürücü, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde garaj önünde park halindeki hafif ticari aracını çekmek için araca binen 68 yaşındaki M.F.A., araç içerisinde hayatını kaybetti.

Olay, Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahalle Porsuk Bulvarı Porsuk Boyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sokak üzerindeki bir garajın önünde park halinde bulunan hafif ticari aracın sahibine ulaşan çevre esnafı, şahıstan aracın yerini değiştirmesini istedi. Telefon görüşmesinin ardından park halindeki aracının yanına gelen 68 yaşındaki M.F.A., araca bindi. Bir süre sonra sürücünün araç içerisinde hareketsiz şekilde yattığını fark eden esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kalbinin durduğu belirlenen sürücüye olay yerinde kalp masajı yapıldı. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan M.F.A., burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Tepebaşı, 3. Sayfa, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir Tepebaşı'nda aracını çekmeye gelen 68 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir Tepebaşı'nda aracını çekmeye gelen 68 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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