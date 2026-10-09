Eskişehir Tepebaşı'nda bıçaklı saldırıda bir kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda bıçaklı saldırıda bir kişi hafif yaralandı

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Eskişehir Tepebaşı\'nda bıçaklı saldırıda bir kişi hafif yaralandı
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Eskişehir Tepebaşı'nda kaldırımda bekleyen bir kişi, iki şahısla 'yan bakma' yüzünden tartıştı; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri onu bıçakla bel bölgesinden hafif yaraladı, yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Eskişehir'de iki şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi bel bölgesinden hafif yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü 2 Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki şahıs ile cadde üzerindeki kaldırımda bekleyen Y.Ç. (32) arasında "yan bakma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüphelilerden biri, yanındaki bıçakla Y.Ç.'yi bel bölgesinden yaraladı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Y.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaOlaylarGüncelPolisSon Dakika

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