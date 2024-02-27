Eskişehirli Doğa Tutkunları Türkmen Dağı'nda Karlar Arasında Açan Çiçekleri Fotoğrafladı - Son Dakika
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Eskişehirli Doğa Tutkunları Türkmen Dağı'nda Karlar Arasında Açan Çiçekleri Fotoğrafladı

Eskişehirli Doğa Tutkunları Türkmen Dağı\'nda Karlar Arasında Açan Çiçekleri Fotoğrafladı

Eskişehirli doğa meraklıları, Seyitgazi ilçesinde bulunan Türkmen Dağı'na yaptıkları 14 kilometrelik yürüyüş sırasında karlar arasında açan çiçekleri fotoğrafladı. 13 kişilik grup, zeminin yer yer karlı olduğu dağda doğa ile iç içe bir deneyim yaşadı.

27.02.2024 13:19
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Eskişehirli doğa tutkunları Türkmen Dağı'nda 14 kilometrelik yürüyüş yaparken karlar arasında açan çiçekleri ise fotoğrafladı.

Eskişehirli doğa meraklıları Seyitgazi ilçesinde bulunan Türkmen Dağı'na yürüyüş yapmaya gitti. Kent merkezine yaklaşık 61 kilometre uzaklıkta olan dağa 13 kişilik grup ile giden ekip yer yer karlı olan zeminde yürüyüş yaptı. Ekip üyeleri 14 kilometrelik yürüyüş esnasında karlar içinde açan çiçekleri ise fotoğraflamayı ise ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehirli Doğa Tutkunları Türkmen Dağı'nda Karlar Arasında Açan Çiçekleri Fotoğrafladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli Doğa Tutkunları Türkmen Dağı'nda Karlar Arasında Açan Çiçekleri Fotoğrafladı - Son Dakika
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