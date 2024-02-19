Eskişehirli Lise Öğrencisi Türkiye 3'üncüsü Oldu - Son Dakika
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Eskişehirli Lise Öğrencisi Türkiye 3'üncüsü Oldu

Eskişehirli Lise Öğrencisi Türkiye 3\'üncüsü Oldu

Mersin'de düzenlenen Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli lise öğrencisi, Türkiye 3'üncüsü oldu. Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nida Toplar, 65 kiloda bronz madalya kazandı. Genç yetenek, okulunda tebriklerle karşılandı.

19.02.2024 11:06  Güncelleme: 11:10
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Mersin'de düzenlenen Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli lise öğrencisi, Türkiye 3'üncüsü oldu.

8 Şubat ile 11 Şubat tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası, çekişmeli maçlara sahne oldu. Türkiye'nin çeşitli illerinden 100'ü kadın 200'ün üzerinde sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda, Eskişehirli genç yetenekler de ön plana çıktı. Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nida Toplar, 65 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Bronz madalya ile Eskişehir'e dönen genç yetenek, okulunda tebriklerle karşılandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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