Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bağlı Eslohe kentinde 18 yaşındaki şüphelinin 3 boyutlu yazıcıyla ürettiği silahlarla bölgedeki bir camiye saldırı planladığı ortaya çıktı.

Almanya'da İslamofobi ve Müslümanlara yönelik saldırılarının boyutunu ortaya koyan yeni bir gelişme yaşandı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Eslohe kentinde yaşayan 18 yaşındaki bir şüphelinin, 3 boyutlu yazıcı kullanarak ürettiği silahlarla bölgedeki bir camiyi hedef almayı planladığı belirlendi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, ağustos ayında yapılan bir ihbar üzerine gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda polis, 3 boyutlu yazıcıyla üretilmiş çok sayıda silahın yanı sıra silah parçaları ve mühimmat ele geçirdi. Arnsberg Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, aşırı sağcı görüşlerden etkilendiği belirtilen 18 yaşındaki şüphelinin, 3 boyutlu yazıcı kullanarak tabanca ve uzun namlulu silahlar ürettiği tespit edildi. Şüphelinin, sayısı henüz netleşmeyen bu silahlarla bölgedeki bir camiye saldırı düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Düsseldorf Başsavcılığı soruşturmayı devraldı

Saldırı planına ilişkin şüphelerin güçlenmesi üzerine soruşturma Düsseldorf Başsavcılığı tarafından devralındı. Şüphelinin aşırı sağcı görüşlerden etkilendiği ve ırkçı düşüncelerini Müslümanlara yönelttiği belirtilirken, soruşturma kapsamında tek başına hareket edip etmediği de araştırılıyor. Ağustos ayında gözaltına alınan şüpheli hakkındaki tutuklama kararına, soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda "Devleti tehlikeye atan ciddi bir şiddet eylemi hazırlığı" suçlaması da eklendi.

"Böyle bir vaka daha önce hiç yaşanmadı"

Düsseldorf Başsavcılığı Kıdemli Başsavcısı Alexandra Wiese, Alman basınına yaptığı açıklamada, şüphelinin ürettiği silahlarla 2026 yılının sonu ile 2027 yılının başı arasında, Müslümanların camide yoğun olarak bulunduğu bir dönemde saldırı düzenlemeyi planladığına dair güçlü şüpheler bulunduğunu söyledi. Wiese, soruşturma kapsamında dijital veri depolama cihazlarının incelendiğini, silahlar üzerindeki teknik incelemelerin sürdüğünü ve tanıkların ifadelerine başvurulduğunu belirtti. Soruşturma tamamlanana kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğunu vurgulayan Wiese, "3D yazıcıdan çıkan silahların saldırı amacıyla kullanılmasının amaçlandığı iddia edilen böyle bir vaka daha önce hiç yaşanmadı" dedi.