Esnafın Veresiye Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esnafın Veresiye Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü

Esnafın Veresiye Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bir hırdavatçı, veresiye vermediği için saldırıya uğrayarak başından yaralandı.

Eskişehir'de hırdavat dükkanı işleten Cafer Ökçe, veresiye ürün vermediği şahsın saldırısına uğradı. Tabancayla başına vurularak yaralanan ve üzerine silah doğrultulan esnaf, olay anını anlattı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki bir hırdavat dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde dükkana gelen bir şahıs, derz dolgusu ve alçıpan almak istedi. Ödemeyi yazdırmak isteyen müşteriye, işletmeci Cafer Ökçe veresiye çalışmadıklarını belirterek olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahsın kendisini maliyeye şikayet etmekle tehdit ettiğini belirten Ökçe, saldırganın daha sonra yanındaki tabancayla başına vurduğunu ve üzerine silah doğrulttuğunu ifade etti. Başından yaralanan esnafın yardımına çevredekiler koşarken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"Veresiye vermediğim için kafama vurdu"

Yaşanan olayı anlatan hırdavatçı Cafer Ökçe, "Sabah saatlerinde buraya geldi ve benden malzeme istedi. Ürünü alıp geldim, parasını sorduğunda veresiye yazdırmak istedi. Biz de veresiye veremeyeceğimizi söyledik. 'Sen yazmazsan ben de seni Maliye'ye şikayet ederim' dedi. Ardından sinirlenip tabanca çıkardı. Kafama vurdu, bana doğru iki defa silah salladı, doğrulttu. Allah'tan ateş etmedi. Ben adli bir durum olmasın, başıma iş gelmesin diye karşılık bile vermedim ama başıma bu geldi. Karakola gidildiğinde de oyuncağını götürmüşler ama buradaki gerçek silahtı. Şikayetçi olduk" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Saldırı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esnafın Veresiye Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı
Epstein’in evinden saraya Geçmişinden fuhuş ağı çıktı Epstein'in evinden saraya! Geçmişinden fuhuş ağı çıktı
Geri manevra can aldı Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti Geri manevra can aldı! Korkunç kazada 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış Yıllarca kullanılmamış Girne’de batan gemi 12 yıl önce de kaza yapmış! Yıllarca kullanılmamış

10:46
ABB’den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu 27 gün sonra açıklandı
ABB'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu! 27 gün sonra açıklandı
10:40
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
Aziz Yıldırım, taraftarı delirten futbolcuyu odaya kapatmış
10:25
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
10:20
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da
Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
10:16
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
09:36
Tartışma büyüyor Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
Tartışma büyüyor! Gökçek tapu kaydını açtı, Ağırel dosya numarası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 11:16:02. #7.12#
SON DAKİKA: Esnafın Veresiye Tartışması Silahlı Saldırıya Dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement