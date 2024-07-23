Etiyopya'da Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 157'ye Yükseldi - Son Dakika
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Etiyopya'da Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 157'ye Yükseldi

Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi. Ulusal Afet Müdahale Kurumu, arama çalışmalarının devam ettiğini ve sayının artabileceğini belirtti. Etiyopya'da yaşanan iklim kaynaklı zorluklar nedeniyle milyonlarca insan yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya.

23.07.2024 14:12
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Etiyopya'nın Gofa bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 157'ye yükseldi.

Etiyopya'nın güneyinde yer alan Gofa bölgesinde dün şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında can kaybı artıyor. Ulusal Afet Müdahale Kurumu Gofa Bölgesi Başkanı Markos Melese yaptığı açıklamada, toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 157'ye yükseldiğini belirtti. Melese, "Şu ana kadar iki köyde 157 cansız bedene ulaştık. Sayının artacağını düşünüyoruz. Arama çalışmaları devam ediyor ve henüz ulaşılamayan cansız bedenler var. Bölge çok zorlu" ifadelerini kullandı.

Etiyopya'da Temmuz ayında başlayan ve Eylül ortasına kadar sürmesi beklenen yağışlı dönemde sık sık toprak kaymaları meydana geliyor. Birlemiş Milletler, ülkede son dönemde yaşanan iklim kaynaklı zorluklar nedeniyle milyonlarca insanın yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu belirtiyor. - ADDİS ABABA

Kaynak: İHA

Etiyopya, Uluslararası, Çevre, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Etiyopya'da Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 157'ye Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiyopya'da Toprak Kayması: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 157'ye Yükseldi - Son Dakika
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