Evde gazdan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Evde gazdan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Evde gazdan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi
15.10.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSARAY'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Meryem Ölmez (21) ve oğlu Halil İbrahim Ölmez (1) hayatını kaybetti.

AKSARAY'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Meryem Ölmez (21) ve oğlu Halil İbrahim Ölmez (1) hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4105 Sokak'ta 4 katlı binan 1'inci katında meydana geldi. Köyden evine dönen Mehmet Ölmez, kapıyı açıp girdiği evde 3 yıllık eşi Meryem ve oğlu Halil İbrahim Ölmez'i kanepede hareketsiz yatarken buldu. Ölmez, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, sızan gazdan zehirlendikleri belirlenen Meryem Ölmez'i ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Halil İbrahim Ölmez'i de özel bir hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan anne ve oğlu doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Çağırılan doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, evdeki sızıntı nedeniyle gaz akışını kesti. Anne ve oğulun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Bu arada evin girişinde küçük Halil İbrahim'in çocuk arabası ile oyuncaklarının olduğu görüldü.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evde gazdan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet gibi olay Eşi görüntüleri izlemeye dayanamadı Cinayet gibi olay! Eşi görüntüleri izlemeye dayanamadı
47 bin euroluk ameliyat sonrası ölüm Cenazesi için aileden para istediler 47 bin euroluk ameliyat sonrası ölüm! Cenazesi için aileden para istediler
Nurgül Yeşilçay, kimsenin bilmediği tuhaf alışkanlıklarını açıkladı Nurgül Yeşilçay, kimsenin bilmediği tuhaf alışkanlıklarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek çözüm 1967 sınırlarıyla Filistin Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek çözüm 1967 sınırlarıyla Filistin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e sert tepki: Böyle rezillik olur mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e sert tepki: Böyle rezillik olur mu?
Aracını muayeneye götüren vatandaştan vahim iddia: Kendinizi sömürtmeyin Aracını muayeneye götüren vatandaştan vahim iddia: Kendinizi sömürtmeyin

09:10
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü “Melek Yüzlü Katil“in itirafları kan dondurdu
Hukuk öğrencisi 4 kişiyi öldürdü! "Melek Yüzlü Katil"in itirafları kan dondurdu
08:36
Altında fren yok Dev bankaların tahminleri de uçtu
Altında fren yok! Dev bankaların tahminleri de uçtu
08:24
İnanılmaz son Ronaldo 901’de yıkıldı
İnanılmaz son! Ronaldo 90+1'de yıkıldı
08:20
Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak
Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak
07:58
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı’nı açıyor Gazze’ye 600 yardım kamyonu girecek
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek
07:45
ABD’den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı 6 kişi hayatını kaybetti
ABD'den uyuşturucu kaçakçılığı yapılan tekneye saldırı! 6 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2025 09:31:17. #7.12#
SON DAKİKA: Evde gazdan zehirlenen anne ve oğlu yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.