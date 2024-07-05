Evde Mühimmat Deposu Bulundu: Şüpheli Tutuklandı

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Ev değil mühimmat deposu

Jandarmanın bir şüpheliye ait eve düzenlediği operasyonda, ruhsatsız av tüfekleri, tabancalar ve bıçakların yanı sıra 10 bine yakın fişek ele geçirildi

Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi

ANTALYA - Antalya'da bir şüphelinin piyasaya kaçak tabanca ve uyuşturucu madde süreceği bilgisini alan jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada ise çıkanlar silah mühimmat deposunu aratmadı. Şüphelinin evinden ruhsatsız 4 tabanca ve şarjörleri, 4 av tüfeği, 8 bin tabanca fişeği, 1000 av tüfeği fişeği ve 10 bıçak ele geçirildi.

Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde, 1 şüphelinin elinde bulundurduğu kaçak tabanca ve uyuşturucu maddeyi piyasaya süreceğin tespit etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı üzerine ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 50 gram kokain, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjörler, 4 ruhsatsız av tüfeği, 8 bin tabanca fişeği, 1000 av tüfeği fişeği ve 10 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.