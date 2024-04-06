Aksaray'da kendisinden haber alınamayan kadını kurtarmak için seferber olan ekipler balkondan girdikleri dairede kadını uyuyakalmış halde buldu.
Olay, Taşpazar Mahallesi Şehit Mehmet Meral Sokak'ta bulunan Ekinci Apartmanının 1. katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan C.A. (26) isimli kadının durumundan şüphelenen yakınları kadının komşularından yardım istedi. Komşularının defalarca kapıyı çalmasına yanıt vermeyen kadına ulaşmak için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri kapıyı çalıp ses alamayınca daireye giriş yolu aradı. Apartmanın avlusundaki müştemilatın çatışına tırmanan itfaiye erleri balkona çıkarak daireye girdi. İçeride inceleme yapan itfaiye erleri kadını uyuyakalmış halde buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirilen kadının yakınları iyi haberi alırken, çok sayıda ekip uyuyakalan kadın için seferber oldu. - AKSARAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Evde uyuyakalan kadın tüm ekipleri seferber etti - Son Dakika
Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Değirmenözü köyünde çıkan yangında bir ev, ahır, samanlık ve atölye kullanılamaz hale geldi. Yangın, Satı Mehmet Gürtekin'e ait ahşap evde bilinmeyen sebeple çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evin yanı sıra atölye, ahır ve garaja sıçradı. Komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti ve kontrol altına aldı. Yangında ev, ahır, garaj ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Aksaray'da bir kömür satış ofisine ait tır dorsesinde çıkan yangında, yüklü olan mangal kömürleri zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve güvenli bölgeye taşınan kömürler soğutuldu.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda 2,27 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürülerek sorgulanacak.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.
Bolu'dan gelen 6 kafadar, Amasra ilçesinde bulunan mezarlıkta define aramak için kazı yaparken polis tarafından yakalandı. Şahısların adliyeye çıkartıldığı esnada biri, 'Her şey devletimiz için' mesajı verdi. Şahısların suçlarını inkar ettiği ve malzemelerin kendilerine ait olmadığını söylediği öğrenildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?