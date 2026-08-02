Eynesil’de gece yangını: Ev kullanılamaz hale geldi

Giresun'un Eynesil ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık dört saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Eynesil ilçesine bağlı Derebaşı Mahallesi Camidüzü mevkiinde meydana gelen yangınla ilgili edinilen bilgilere göre, Makbule Kemal'e ait evin kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek eve sıçradı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Eynesil Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için yaklaşık dört saat boyunca yoğun mücadele verdi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Yangın sırasında mahallede kısa süreli panik yaşanırken, ekipler muhtemel yeniden alevlenmelere karşı bölgede uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın çıkış sebebi araştırılırken, tüm ihtimallerin değerlendirildiği ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.