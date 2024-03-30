Eyüpsultan\'da 2 Katlı Binada Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Eyüpsultan'da 2 katlı binada çıkan yangında alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, alevlerin yükseldiği anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yangın, saat 09.00'da Eyüpsultan Sakarya Mahallesi Karadeniz Caddesi Orhangazi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında alevler kısa sürede tüm binaya yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına kısa süre içinde müdahale ederek civarda bulunan binalara sıçramasını engellendi.
Kısa sürede büyüyen yangında yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yangının çıktığı kat kullanılamaz hale geldi
İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahaleler sonrası yangın tamamen söndürüldü. Çıkan yangında dumandan etkilenen bir kadın sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangının çıkış sebebini tespit etmek için çalışmalara başladı. - İSTANBUL
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