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Eyüpsultan'da İETT Otobüsüne Saldırı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da İETT Otobüsüne Saldırı

Eyüpsultan'da yaşlı kadın yolculara ters cevap verdiği gerekçesiyle bir kişi, İETT otobüsü şoförüne yumruklarla saldırdı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eyüpsultan\'da İETT Otobüsüne Saldırı
11.12.2023 - 18:29,
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Eyüpsultan'da sivil polisin İETT şoförüne saldırdığı anlar kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan'da İETT otobüsüne binen ve sivil polis olduğu iddia edilen bir kişi, yaşlı kadın yolculara ters cevap verdiği gerekçesiyle otobüs şoförüne yumruklarla saldırdı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün 16.30 sıralarında Eyüpsultan Mareşal Fevzi Çakmak durağında meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı iki kadın İETT otobüsüne bindi. Otobüse binen yaşlı kadınlar, şoföre "Düz mü gideceksin, yamuk mu" şeklinde soru sordu. Soruyu yönelten kadınlara otobüs şoförü, "Düz gideceğim, yamuk nasıl gideyim" şeklinde cevap verdi. İETT otobüsünde bulunan ve iddiaya göre sivil polis olan bir kişi ise şoförün verdiği cevap sonrası şoförle tartışmaya başladı. Tartışmadan kısa süre süre sonra polis çevredeki bir vatandaşın müdahalesine rağmen otobüs şoförüne yumruklarla saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şoförün kendisini elleriyle korumaya çalıştığı görüldü. Art arda yumruklarla saldırıya uğrayan şoförü yine çevredeki vatandaşlar araya girerek kurtardı. Otobüste bulunan vatandaşların polisi indirmesiyle olay son buldu.

Kaynak: İHA
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Mareşal Fevzi Çakmak, Eyüpsultan, İETT, Ulaşım, Güvenlik, Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da İETT Otobüsüne Saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da İETT Otobüsüne Saldırı - Son Dakika
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