 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpsultan'da Mağaza Önünde Kıyafet Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da Mağaza Önünde Kıyafet Hırsızlığı

Eyüpsultan ilçesinde bir mağazanın önünde bulunan kıyafetlerden beğendiklerini çalan bir çift, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hırsızlık anı görüntülerde yer alırken, çift olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı.

Eyüpsultan\'da Mağaza Önünde Kıyafet Hırsızlığı
06.01.2024 - 10:21,
Abone Ol

Eyüpsultan'da bir mağazanın önünde bulunan kıyafetlerden beğendiklerini çalan çift güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir çift mağaza önünden geçerken gözlerine takılan kıyafetlerden beğendiklerini kollarına asarak çaldı. Hırsızlık yapan çift hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yeşilpınar, Eyüpsultan, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eyüpsultan'da Mağaza Önünde Kıyafet Hırsızlığı - Son Dakika


11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17
Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14
Kadıköy'de Servis Minibüsü Kaçırma Olayı Kadıköy'de Servis Minibüsü Kaçırma Olayı
10:51
Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50
Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43
Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25
Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30
Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı

Son Dakika
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:14 Kadıköy'de Servis Minibüsü Kaçırma Olayı
10:51 Haberi Ali Koç bizzat verdi! Yıldız futbolcu Fener'e gelmek istiyor
10:50 Ünlü Hollywood oyuncusu Christian Oliver, Karayipler'de uçak kazasında hayatını kaybetti
10:43 Ölümlü Dünya 2, 200 milyonla tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi oldu
10:25 Ali Koç'tan çok konuşulacak sözler: Polisler soyunma odasını bastı
09:30 Dizisi için final kararı alınan Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'ya katıldı
09:17 Tarlada zehirli ot mesaisi! İnsanlar zehirlenmesin diye günlerce ter döküyorlar
08:46 46 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyon! 1 ton 340 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 11:52:38. #1.12#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Mağaza Önünde Kıyafet Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement