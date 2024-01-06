Eyüpsultan\'da Mağaza Önünde Kıyafet Hırsızlığı

Eyüpsultan'da bir mağazanın önünde bulunan kıyafetlerden beğendiklerini çalan çift güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir çift mağaza önünden geçerken gözlerine takılan kıyafetlerden beğendiklerini kollarına asarak çaldı. Hırsızlık yapan çift hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL