Eyüpsultan'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren kişinin ardından ekip sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Eyüpsultan'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak: İHA
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