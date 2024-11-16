Çanakkale'nin Ezine ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Olay, Ezine- Bayramiç karayolunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 20 AGM 243 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.
Otomobil ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılmaz hale geldi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Ezine'de otomobil alev aldı - Son Dakika
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