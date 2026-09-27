Fairford Hava Üssü çevresinde konutlar tahliye edildi, birkaç kişi gözaltına alındı

İngiltere polisi, ABD Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü yakınlarında patlayıcı maddelerle bağlantılı suçlardan şüphelenilen bazı kişilerin gözaltına alındığını, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve konutların tahliye edildiğini açıkladı. Yetkililer, bomba imha ekiplerinin bölgedeki bazı araçları incelediğini bildirdi.

İngiltere'de yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Gloucestershire bölgesinde bulunan ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford Hava Üssü yakınlarında "büyük bir olay" yaşandığı bildirildi. Polis, üs çevresinde patlayıcılarla bağlantılı suçlar işlediğinden şüphelenilen birkaç kişinin gözaltına alındığını ve İngiliz ordusunun bomba imha uzmanlarının bazı araçlarda inceleme yaptığını açıkladı. Polis, hava üssü yakınlarındaki konutların tedbir amacıyla tahliye edildiğini bildirdi.

Olay nedeniyle üs ve çevresindeki yerleşim birimlerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Ülke basınında yer alan ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlere göre polis güçleri hava üssünün ana girişine erişimi kapatırken, giriş noktalarının önüne çeşitli teçhizat ve askeri araçlar konuşlandırıldı. Hava üssünün yakınındaki Fairford köyünün sakinlerinin tahliye edildiği ve polis, ambulans ve itfaiye araçlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 acil durum aracının köyde hazır bulunduğu aktarıldı.

Gloucestershire polisinden yapılan açıklamada, "Büyük bir olay meydana geldiğinin duyurulmasının ardından Whelford bölgesindeki bazı konutlar tahliye edildi. Bu gelişme, Patlayıcı Maddeler Yasası kapsamındaki suçlardan şüphelenilen birkaç kişinin gözaltına alınmasının ardından geldi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca, İngiliz ordusundan uzman bomba imha ekiplerinin bazı araçları incelediği belirtildi. Polis, son açıklamasında olayın kontrol altına alındığına inanıldığını bildirdi.

ABD: "Çeşitli faktörleri sürekli olarak değerlendiriyoruz"

ABD Hava Kuvvetleri'nden bir yetkili ise olaya ilişkin özel güvenlik önlemleri hakkında bilgi vermekten kaçınarak, "501. Muharebe Hava Destek Birliği ve İngiltere'de konuşlu diğer hava birliklerimiz tetikte olmaya devam ediyor. ABD'li askerlerin, sivillerin, sözleşmeli personelin ve ailelerinin güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri alacağız. Tesislerimizi, personelimizi ve ailelerini korumak için hangi önlemleri uygulayacağımızı veya değiştireceğimizi belirleyen çeşitli faktörleri sürekli olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümeti, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran füze tesislerine karşı operasyonlar düzenlemek amacıyla ABD'ye Fairford Hava Üssü'nü kullanma izni vermişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise temmuz ayında, İran'a yönelik saldırılarda kullanılan üslerin meşru hedef olacağı uyarısında bulunmuştu.

Fairford Hava Üssü'nün, ABD Hava Kuvvetleri'nin Avrupa'daki bombardıman uçakları için ileri operasyon noktası olarak kullanıldığı biliniyor. Üs geçmişte de B-52H, B-1B ve B-2 tipi uzun menzilli stratejik bombardıman uçaklarına ev sahipliği yapmıştı.