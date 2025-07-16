Fal uygulaması kurucusuna gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen'in banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konularak, hakkında gözaltı kararı verildi. Taşdelen'e fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak gelir elde edip, suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suçlamaları yöneltiliyor. - İSTANBUL