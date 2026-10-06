Fatih Ayvansaray'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü, evde maddi hasar oluştu - Son Dakika
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Fatih Ayvansaray'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü, evde maddi hasar oluştu

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Fatih Ayvansaray\'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü, evde maddi hasar oluştu
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Fatih Ayvansaray Mahallesi Külhan 1. Sokak'taki 2 katlı binada saat 22.30 sıralarında iddiaya göre bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, evde maddi hasar oluştu; sağlık ekiplerinin yaralı tespit çalışmaları sürüyor.

İstanbul Fatih'te 2 katlı binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan bina itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Fatih Ayvansaray Mahallesi Külhan 1. Sokak üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın büyürken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi.

Sağlık ekiplerinin yaralı tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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