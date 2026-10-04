Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Türk Dünyası Günü dolayısıyla turkuaz renge büründü - Son Dakika
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Türk Dünyası Günü dolayısıyla turkuaz renge büründü

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Türk Dünyası Günü dolayısıyla turkuaz renge büründü
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3 Ekim Türk Dünyası Günü kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renge büründü. İstanbul'un simge yapılarından köprünün yeni görünümü Kandilli sahilinden objektiflere yansıdı.

3 Ekim Türk Dünyası Günü dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renkle ışıklandırıldı. İstanbul'un simge yapılarından biri olan köprünün bu özel renk değişimi, Kandilli sahilinden objektiflere yansıdı.

?3 Ekim Türk Dünyası Günü kutlamaları kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü turkuaz renge büründü. Anlamlı gün dolayısıyla gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmasıyla köprü dikkat çekici bir görünüme kavuşurken, bu görsel şölen Kandilli sahilinden görüntülendi.

Kaynak: İHA
Kültür Sanat3. SayfaKandilliİstanbulKültürGüncelSon Dakika

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