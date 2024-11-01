Fatih'te Camii avlusuna gelen bir kişi silahla havaya ateş açtı: O anlar kamerada
İSTANBUL - İstanbul Fatih'te bulunan bir camiye gelen bir kişi, cami avlusunda silah ile havaya ateş açtı. Havaya ateş açan şahıs daha sonra olay yerinden ayrıldı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Fatih Manyasızade Caddesi üzerinde bulunan bir camide meydana geldi. İddiaya göre caminin avlusuna gelen bir şahıs elinde bulunan silah ile havaya ateş açtı. Ateş açtıktan sonra şahıs olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay anı kamerada
Camii avlusuna gelerek elindeki silahla havaya ateş açan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahsın cami avlusuna gelerek silahla havaya ateş açtığı ve daha sonra oradan ayrıldığı görülüyor.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fatih'te Camii Avlusunda Havaya Ateş Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?