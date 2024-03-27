Fatih\'te çarşaflı kadının darp edilmesinin ardından işyeri mühürlendi

Fatih'te çarşaflı kadının darp edilmesinin ardından işyeri mühürlenirken, dükkan sahibinin avukatı Tamer Yılmaz müvekkilinin olaydan dolayı üzgün olduğunu, olaydan hemen sonra saldırganın iş akdinin feshedildiğini belirterek, "Müvekkilim şüpheliye karşı herhangi bir sahiplenici tutum sergilememiştir" dedi.
Fatih Malta Çarşısı'nda dün meydana gelen olayda, iddiaya göre telefon ve aksesuar satan Y. Ş. isimli şahıs, telefon kılıfını değiştirmek için gelen müşteri kadın ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine çarşaflı kadın dükkan sahibi Y.Ş.'ye tokat atmış, amcasına tokat atıldığını gören A.Ü.Ş. (32) isimli şahıs ise kadını darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edilmişti. İş yeri gece saatlerinde bir grup tarafından talan edilmiş, dükkan ise belediye ekipleri tarafından mühürlenerek ruhsatı iptal edilmişti.
İşyeri sahibinin avukatından açıklama
Şüphelinin çalıştığı işyeri sahibinin Avukatı Tamer Yılmaz, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili konuşan Avukat Tamer Yılmaz, "Saldırıya uğrayan mağdur hanımefendi olayın 1 gün öncesinde kılıf almış. Tanesi 200 liradan 400 liralık fiyat biçilmiş. Pazarlık yapılmış 300 liraya almış. Ertesi gün bir tane kılıfı iade etmek istemiş, iş yerine gelmiş, bir tane kılıf iade talebi iş yeri tarafından kabul edilmiş. Kendisi 300 lira ödediği için 150 lirası iade edilmiş. Ancak hanımefendi siz bana kılıfın tanesi 200 lira dediniz, 50 lira daha vermeniz gerekiyor diye diretmiş. Bu talebi de kabul edilmiş, kendisine 200 Lira iade etmişler. Ancak hanımefendi içerideyken beddua ve hakaretlerine devam etmiş, iş yerine, müştemilatına, girişte bulunan su sebiline zarar vermeye çalışmış, telefonun olduğu bankolara vurmaya çalışmış, sürekli bir tahrik içerisine girmiş" dedi.
"Şüpheliye karşı herhangi bir sahiplenici tutum sergilememişlerdir"
Şüpheliye karşı herhangi bir sahiplenici tutumun sergilenmediğini söyleyen Avukat Yılmaz, "Ondan sonra olayın devam etmemesi için kadın dışarı çıkarılmış, ancak olay 1 işçinin kontrolsüzlüğü yüzünden kontrol dışına çıkmış, müvekkillerimin dine karşıtlığı, ne kadına şiddeti, çarşaflı ya da çarşafsız olmakla bir ilgisi yok bunu tasvip etmemektedirler. Olay anından itibaren olaya karışan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye karşı herhangi bir sahiplenici tutum sergilememişlerdir. Kendisi gözaltındadır. Tutuklanıp tutuklanmayacağına Sulh Ceza Hakimliği karar verecektir. Olay bundan ibarettir. Yerli veya yabancı, çarşaflı ya da çarşafsız olmasıyla ilgili değil. Tamamıyla ticari bir olay. Bu niyette olan biri zaten Malta Çarşısı'nda esnaflık yapamaz. Şüphelinin olay anından itibaren iş akdi feshedilmiştir. Kendisine sahip çıkılmamıştır. Bu olay nedeniyle işyeri sahiplerimiz son derece üzgündür" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Fatih'te çarşaflı kadının darp edilmesinin ardından işyeri mühürlendi - Son Dakika
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