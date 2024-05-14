3.Sayfa

Fatih'te faciadan dönülen kaza kamerada: Kaldırıma çıkan minibüs direği devirip, vitrine çarptı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Fatih'te dönüş yaparken hızını alamayan minibüs, kaldırıma çıkıp direğe çarptı. Direk devrilirken, araç ise kıyafet satılan mağazanın vitrinine çarptı. Ölen ya da yaralanan olmazken, faciadan dönülen kaza anı kameraya yansıdı.

Olay Fatih Laleli Koska Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GNP 534 plakalı minibüsün sürücüsü Şefik Oral, dönüş yaparken hızını alamayınca kaldırıma çıkıp direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, duramayan araç ise dükkanın vitrinine vurdu. O sırada kaldırımdan kimse geçmezken, faciadan dönüldü. Vitrinin camı kırılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde dönüş yapan minibüsün bir anda hızlanarak kaldırıma çıktığı ardından direğe çarparak devirdiği ve kıyafet satılan mağazanın duvarına vurduğu görülüyor.

"Kazanın nasıl olduğunu anlayamadım"

Şahin Kıroğlu, "Ben o esnada uzaktaydım. 100 metre ilerideydim. Gördüğüme göre U dönüşü yapıyordu. Söylentilere göre de freni tutmadı. Kendisi öyle söyledi. Kazanın nasıl olduğunu anlayamadım. Araçta kimse yoktu, kendisi tekti" dedi.