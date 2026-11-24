Fatih'te İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı, 15 kişi yaralandı; kaza anı kameradaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Millet Caddesi'nde dün saat 15.10 sıralarında İETT otobüsüyle tramvayın çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı; görüntülerde tramvayın İETT otobüsüne çarptığı görülüyor.
Fatih'te İETT otobüsüyle tramvayın çarpıştığı ve 15 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tramvayın İETT otobüsüne çarptığı görülüyor.
Fatih Millet Caddesi'nde dün saat 15.10 sıralarında meydana gelen kazada tramvay yolundan geçen İETT otobüsü ile tramvay çarpışmış, 15 kişi yaralanmıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılmıştı. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tramvay yolundan geçmeye çalışan İETT otobüsüyle tramvayın çarpıştığı görülüyor.
Kaynak: İHA
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