Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kamerada

Fatih Topkapı Mahallesi'nde seyir halinde olan Türkçe öğretmeni Abdulbaki Durmaz'a aracıyla silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Durmaz hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

06.06.2024 13:59
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Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırının ardından camları tuzla buz olan aracın içi kameraya yansıdı

İSTANBUL - Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırıda camları tuzla buz olan aracın içi kameraya yansıdı.

Fatih Topkapı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda aracıyla seyir halinde olan Abdulbaki Durmaz isimli Türkçe öğretmenine aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırı düzenlenmiş, taksiden inen bir şahıs, Durmaz'ın aracına doğru defalarca ateş etmişti. Şüpheli daha sonra taksiyle olay yerinden kaçarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralan Durmaz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken, dehşet anları ise kameraya yanmıştı.

Aracın camları tuzla buz oldu

Silahlı saldırganın defalarca kez ateş açtığı aracın camları tuzla buz oldu. Hasar gören aracın içi kameraya yansıdı. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemenin ardından delik deşik olan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te öğretmene düzenlenen silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

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