Fatih'te silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fatih'te silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti

Fatih\'te silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti
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Fatih'te alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu şahıslarca vurulan bir kişi öldü.

Fatih'te bir kişi, alacak verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu şahıslar tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Fatih Haseki Sultan Mahallesi Haseki Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu yabancı uyruklu şahsa, caddede pusu kurdu. Cadde üzerindeki restoranda bir süre bekleyen iki kişi, husumetli olduğu şahsın geldiğini görünce silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırının ardından iki şüpheli hızla olay yerinden kaçarken, yabancı uyruklu şahıs ise kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk kontrolde vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te silahlı saldırı: Bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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