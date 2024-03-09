Fatih\'te tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Fatih'te tramvayın çarptığı 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Yaşanan kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaza dün saat 17.30 sıralarında Fatih Laleli Tramvay durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Kabataş- Bağcılar seferini yapan tramvay Laleli durağı yakınlarında 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü İsmail Kurt'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpma sonrası raylar ile tramvay arasında sıkışan Kurt itfaiye ekipleri çalışmaları sonrası çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan İsmail Kurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL