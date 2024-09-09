Fatih'te Dolandırıcılık: Taksi Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te Dolandırıcılık: Taksi Sürücüsü Yakalandı

Fatih\'te Dolandırıcılık: Taksi Sürücüsü Yakalandı

Fatih'te bir sürücü, taksisine binen yolcudan 25 bin 250 lira alarak dolandırıcılık yaptı. Yakalanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, toplu taşıma kullanım belgesi iptal edildi. Çalışma ruhsatı askıya alınan araç ise, 15 gün süre ile trafikten men edildi.

09.09.2024 12:57
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Fatih'te bir sürücü, taksisine binen yolcudan 25 bin 250 lira alarak dolandırıcılık yaptı. Yakalanan sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesilirken, toplu taşıma kullanım belgesi iptal edildi. Çalışma ruhsatı askıya alınan araç ise, 15 gün süre ile trafikten men edildi.

Olay 7 Eylül'de Fatih'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te dolandırıcılık yaparak 25 bin 250 TL ücret alan sürücüyü tespit etti. Yolcusundan fahiş taksi ücreti aldığı belirlenen 34 TBA 58 plaka sayılı ticari sürücüsü O.K. yakalandı ve hakkında idari ile adli işlem başlatıldı.

Sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi, çalışma ruhsatı askıya alındı

Çalışma izni ve ruhsatının süresi bittiği halde yolcu taşıdığı belirlenen sürücüye 6 bin 439 lira para cezası kesildi. 34 TBA 58 plakalı aracın çalışma ruhsatı askıya alınarak 15 gün süre ile trafikten men edildiği, sürücü O.K'.nin toplu taşıma kullanım belgesinin iptal edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Dolandırıcılık: Taksi Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika

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