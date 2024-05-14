Feci kaza kamerada: Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi - Son Dakika
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Feci kaza kamerada: Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi

Fatih Beyazıt'ta yolun ortasında yürüyen bir kadın, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı. Olayda kadının çantası yolun ortasında kaldı.

14.05.2024 22:37
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Feci kaza kamerada: Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi

Talihsiz kadının çantası yolun ortasında kaldı

İSTANBUL - Fatih Beyazıt'ta yolun ortasında yürüyen bir kadın, geri geri gelen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir kadının yolun ortasından yürüdüğü sırada, kenarda bekleyen kamyonet geri geri hareket etmeye başladı. Kamyonet bir süre sonra kadına çarptı. Kamyonetin altında kalan talihsiz kadın, metrelerce sürüklenirken; çantası ise yolun ortasında kaldı. Kazayı fark edenlerin uyarıları üzerine şoför dururken, aracın altından çıkarılan kadının ağır yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Fatih Beyazıt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci kaza kamerada: Fatih'te kadın kamyonetin altında metrelerce sürüklendi - Son Dakika

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