Ferdi Zeyrek davasında ek rapor alınacak, duruşma 3 Şubat 2027\'ye ertelendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada, bilirkişi raporuna yönelik itirazlar üzerine ek rapor alınmasına karar verildi. Duruşma 3 Şubat 2027 tarihine ertelenirken, duruşma sonrasında Zeyrek'in yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı.

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek ile aile avukatları, bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Aralarında 6 Yunusemre Belediyesi personelinin de bulunduğu 16 sanık, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

4 sanık asli kusurlu bulundu

Duruşmada, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 5 akademisyenin hazırladığı 46 sayfalık bilirkişi raporuna ilişkin savunmalar alındı. Raporda 4 sanık asli kusurlu, 9 sanık tali kusurlu bulunurken, 3 sanığın ise kusurunun olmadığı yönünde görüş bildirildi.

Bilirkişi heyeti, havuz tesisat işinin müellifi N.B., bobinaj firması sahibi H.A., yapı müteahhidi M.G. ve bobinaj firmasında görevli H.İ.'yi asli kusurlu olarak değerlendirdi.

Raporda Yunusemre Belediyesi personeli A.Ö. ve M.S. ile Ö.T., inşaat mühendisi E.K., proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi R.A., makine mühendisi H.Ş., elektrik mühendisi M.Ç., havuz sorumlusu Y.Ö. ve site görevlisi A.S. tali kusurlu bulundu. Elektrik dağıtım şirketi personeli M.E. ile Yunusemre Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü H.A. ve Yapı Belge Görevlisi H.E. hakkında ise kusur bulunmadığı görüşü belirtildi.

Sanıklar rapora itiraz etti

Sanıklardan bobinaj firması sahibi H.A., savunmasında olayda kullanılan havuz motorunun kendisi tarafından sarılıp sarılmadığının netlik kazanmadığını öne sürdü.

2022 yılında bir motor sattığını belirten H.A., olayın 2025 yılında meydana geldiğini ifade ederek, "Benim motorum olup olmadığı da belli değil. Benim motor mu, yoksa sonradan bozulup yeni mi alındı? Başkası tarafından yapıldı mı bilmiyoruz. Her yaptığım işin listesi var. Belki de 6 ay sonra bozuldu, başkası yaptı ama kayıt olmadığı için hiçbir şey belli değil. İş benim üstüme kaldı. Kabul etmiyorum, benim sardığım motor olup olmadığı anlaşılsın." dedi.

Havuz tesisat işinin müellifi N.B. ise bilirkişi raporuna itiraz ederek, "6 Haziran sabahından olay sonrasına kadar bu motorun sigortası inikti, atıktı. Doğal olarak üzerinde enerji yoktu. Raporlarda bu motorda kaçak gözüküyor. Evet, gözükür. Laboratuvar ortamında yapılan kontrolle realitede bir sisteme bağlarsanız aynı şeyi göremezsiniz. Bu kadar yapılan kontrolde dalgıç pompa hiçbir şekilde kontrol edilmemiş. Dalgıç pompalar su içinde kontrol edilir. Dalgıç pompanın enerjisi, havuz makine dairelerinde doğrudan evden gelen enerjiden alınır. Dalgıç pompanın prizi, evde bulunması gereken kaçak akım rölesinden enerji alır. Bu bilirkişi raporunda incelenmemiş. Ferdi Başkan olay günü dalgıç pompa çalışırken aşağıya inmeye kalkıyor ve müdahale edemeden merdivende kalıyor. O saatte çalışan jakuzi pompası yok, sirkülasyon pompasının zaten sigortası atık. Geriye bir dalgıç pompa kalıyor. Ancak bu dalgıç pompa hiçbir şekilde araştırılmamış. Doğal olarak kaçak akım rölesi olmadığı için bu elim kaza oluyor. Kaçak akım rölesini ya Ferdi Başkan söktü, öyle gözüküyor. Çünkü villalarda belli bir süre sonra çevre aydınlatmaları arıza yapmaya başladı. Gelen elektrikçiler bu arızayı bulamadığı zaman kaçak akım rölesini iptal ettiler. Bu konunun üzerinde durulmasını istiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da rapora itiraz ederek yeni bir bilirkişi raporu veya ek rapor hazırlanmasını talep etti. Zeyrek ailesi ve avukatları da bazı sanıkların kusur değerlendirmelerine itiraz ederek ek rapor alınmasını istedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, dosyanın ek bilirkişi raporu hazırlanması için ilgili heyete gönderilmesine karar verdi. Ayrıca Nurcan Zeyrek'in yaralanmasının boyutu ile olay sonrasındaki bekleme ve tedavi sürecine ilişkin Adli Tıp Kurumundan görüş alınmasını kararlaştırdı.

Duruşma 3 Şubat 2027 tarihine ertelendi.

Duruşma sonrası gerginlik

Öte yandan, duruşmanın ardından Ferdi Zeyrek'in yakınları ile bazı sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı.