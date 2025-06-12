Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?

Ferdi Zeyrek\'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?
12.06.2025 10:25
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, havuzda meydana gelen bir arıza sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından iki kişi gözaltına alındı ardından serbest bırakıldı. Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, babasının ölümünün ihmal sonucu olduğunu belirterek, "Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?" şeklinde isyan etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü 23.30 sıralarında havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetti.

2 KİŞİ GÖZALTIN ALINDI SERBEST BIRAKILDI

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında havuzun bakım sorumlusu Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini yapan Ahmet S. gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZI İHMALE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Daha önce yaptığı paylaşımda olayın ihmal olduğunu belirten Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, "Babam 5 Haziran'da tesisattan sorumlu kişiyle yanımda konuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Ancak adam her şeyin normal olduğunu söyledi. Babam da üstelemedi." demişti.

"YALÇIN DENEN ADAMI NASIL SERBEST BIRAKIRSINIZ?"

Gözaltına alınan havuzun bakım sorumlusu Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini yapan Ahmet S.'nin serbest bırakılması sonrası Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek karara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Nehir Zeyrek "Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi bana. Ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı? Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Benim babam mimardı, elektrik mühendisi değil. Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: Benim ifadem henüz alınmamışken, Yalçın denen o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, 'Aile önce toparlansın' demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?" diyerek isyan etti.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek isyan etti: O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet BABAT:
    bu kızda çok biliyor konuşuyor bunda da var bişey 7 11 Yanıtla
  • Elvan4493:
    tamam baban öldü bizde üzüldük eyvallah bi dur acını yaşa bilgin belgen olmadan gelni gideni suçlama doğal olma ihtimalide var illa birinde mi kusur olacak 14 2 Yanıtla
  • Henrik Larson:
    Baban elektrik carpmasi sonucu ölmedimi hayrola bu ülkenin bilmedigi birsey mi var ? 8 3 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Haydi tamam yerin buda mecliste olur şhow yapmaya başladı 7 2 Yanıtla
  • Mevlut Emre:
    Bunları konuşa biliyorsan hayla demeki uyuyabiliyorsun 5 1 Yanıtla
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