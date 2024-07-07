Fethiye açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik bot içinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareket halindeki lastik bot durduruldu. Lastik bot içinde 17 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA
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