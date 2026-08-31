Fethiye Açıklarında Yaralı Vatandaş Kurtarıldı
Fethiye açıklarında yaralanan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta yaralanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekneden alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.
Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari yatta yaralanan bir kişi için yardım çağrısı yapıldı. Bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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