Fethiye\'de 33 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki fiber karinalı bot içinde 15'i çocuk toplam 33 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 18 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA