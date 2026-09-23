Fethiye\'de eşini vuran sanığın tutukluluğu devam etti, eşi ikinci bacağını kaybetti

MUğla'nın Fethiye ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini av tüfeğiyle vurup iki bacağını kaybetmesine neden olan sanık, mahkemede eşinden özür diledi.

Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında bulunan H.K., enfeksiyon nedeniyle katılamazken, tutuklu sanık Veli Katrancı ile taraf avukatları katıldı. Eşi H.K.'yi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Veli Katrancı, ikinci duruşmada da olayın eşini çok sevmesinden kaynaklandığını belirterek kendisinden özür diledi.

Duruşmada H.K.'nin avukatı Alev Öztürk, müvekkilinin ikinci bacağını da kaybettiğini, kaptığı enfeksiyon nedeniyle taburcu olamadığını ve tedavisinin devam ettiğini belirterek, 10-15 gün içerisinde taburcu olabileceğini söyledi.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Mahkeme, sanık Veli Katrancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verirken, H.K.'nin gelecek duruşmada mahkemede hazır edilmesine, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın suçtan doğrudan zarar gören sıfatı bulunmadığından avukatının katılma talebinin reddine ve görüntüler mahkemece izlendiğinden Adli Tıp Kurumu'ndan rapor tanzim edilmesi talebinin reddine karar verildi. Duruşma 19 Kasım tarihine ertelendi.