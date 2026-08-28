Fethiye\'de Orman Yangınına Vatandaş Desteği

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ederken, vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangın bazı evleri etkilerken, bölgeye gece görüşlü yangın söndürme helikopteri de gönderilerek havadan destek vermeye başladı.

Eline kovaları alan yangına koştu

Bölgedeki vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız sürüyor.