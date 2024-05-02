Fethiye'de paraşütçü kaza geçirdi, UMKE ve Jandarma JAK timleri kurtardı - Son Dakika
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Fethiye'de paraşütçü kaza geçirdi, UMKE ve Jandarma JAK timleri kurtardı

Fethiye\'de paraşütçü kaza geçirdi, UMKE ve Jandarma JAK timleri kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ paraşüt atlama merkezinde yaşanan kazada ormanlık alana düşen 24 yaşındaki Utku Denizatay isimli paraşütçü, UMKE ve Jandarma JAK timleri tarafından kurtarıldı. Yaralı paraşütçüye ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansa taşınarak Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.

02.05.2024 18:54
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ paraşüt atlama merkezinde yaşanan kazada ormanlık alana düşen vatandaşı UMKE ve Jandarma JAK timleri kurtardı.

Akşam saatlerinde Babadağ paraşüt atlama merkezinden atlayış gerçekleştirmesinin hemen ardından ormanlık alana düşen 24 yaşındaki Utku Denizatay isimli paraşütçünün yardımına Babadağ UMKE ve Jandarma JAK ekibi görevlendirildi.

UMKE ve JAK ekipleri yaralanan paraşütçüye ulaşmalarının ardından UMKE ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra JAK ekipleri ile birlikte karadan elle taşıyarak ambulansa telim ettiler. Yaralı vatandaş Fethiye Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumunun iyi olduğu açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de paraşütçü kaza geçirdi, UMKE ve Jandarma JAK timleri kurtardı - Son Dakika

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