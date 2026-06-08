Fethiye'de Şüpheliyi Durduran Vatandaşın Anları - Son Dakika
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Fethiye'de Şüpheliyi Durduran Vatandaşın Anları

Fethiye\'de Şüpheliyi Durduran Vatandaşın Anları
08.06.2026 14:16
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Gürolcan Koçak, Fethiye'de polisten kaçan şüpheliyi durdurdu; anılarını paylaştı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polisten kaçan şüpheliyi tek hamlede etkisiz hale getiren Gürolcan Koçak (30), o anları anlattı. Koçak, "Normalde karıncayı bile incitmem ama polisin 'Durdurun' sesini duyunca gözüm karardı" dedi.

Fethiye'de Yunus Timlerinin gerçekleştirdiği uygulamada durdurulan bir şahıs, kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle son buldu.

Olayın yaşandığı Dispanser Caddesi'nde bulunan turizm seyahat acentesinde çalışan Gürolcan Koçak, olay anında dondurmacıda olduğunu ve hesabı ödemeye hazırlanırken bağrışmalar duyduğunu belirterek, o anları anlattı: "Günlük rutinimde sürekli Dispanser Caddesi'nde oturduğum için oralarda alışveriş yapıyordum. Tam hesabı ödemeye giderken bir hengame gördüm, sesler ve bağrışmalar duydum. Kafamı çevirdiğimde polisin şahsı kovaladığını fark ettim. Oradaki halk da zaten müdahale ediyordu; tutmaya çalışanlar, çelme takmaya çalışanlar oluyordu. Derken ben de o refleksle tutmaya çalıştım. Baktım kaçacak, ben de bir tane vurdum. Sonra zaten düştü. Son olaylar da bir anda gelişti"

Koçak, "Dövüş sporlarıyla ilgileniyoruz. Fakat aktif olarak, karıncaya bile zarar vermeyen bir insanım yani. Yolda bana birisi bir şey dese bile kafamı eğer yürürüm" diye konuştu.

Gürolcan Koçak, gelen tepkilere de "İyi yorumlar da var, kötü yorumlar da var tabii ki de. 'İşte ceza alırsın', 'İşte burası Türkiye' gibi yorumlar da var. Fakat ben orada kolluk kuvvetlerinin bana 'Tutun, durdurun' talimatı verdiğini duyduktan sonra zaten bir anda gözüm karardı. Her şey 3 saniye içinde gerçekleşti zaten. 'Düşüneyim, tutayım' diyecek zaman olmadı. O an yapmam gereken sanki oymuş gibi ben de vurdum, düşürdüm. Bu şekilde oldu" ifadelerinde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Fethiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Şüpheliyi Durduran Vatandaşın Anları - Son Dakika

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