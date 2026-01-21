Fethiye\'de üç katlı evin çatı katı alevlere teslim oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç katlı bir evin çatı katında çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürülürken, çatı katında büyük çapta hasara yol açtı.

Yangın, Taşyaka Mahallesi 145. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA