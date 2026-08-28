Fethiye'de Yangınla Mücadeleye Vatandaş Desteği - Son Dakika
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Fethiye'de Yangınla Mücadeleye Vatandaş Desteği

Fethiye\'de Yangınla Mücadeleye Vatandaş Desteği
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Fethiye'deki orman yangınına vatandaşlar, su şişeleriyle destek vererek müdahalelere katkı sağladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında ekiplere destek olan vatandaşların kimisi su şişelerini doldurdu, kimisi taşıdı, kimisi ise tankerlere boşalttı.

Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, alevlerin yerleşim alanlarını tehdit etmesi üzerine bölgede tahliye çalışmaları başlatıldı.

5 litrelik şişelerle 4 tonluk tankere su taşıdılar

Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek olmak için seferber oldu. Ellerine aldıkları 5 litrelik su şişeleriyle yangın tankerlerinin yanına gelen vatandaşlar, taşıdıkları suları yaklaşık 4 ton su kapasitesine sahip tankere boşalttı. Tankerin su ihtiyacını karşılamak için vatandaşların küçük şişelerle yaptığı taşıma çalışması dikkat çekerken, bazı vatandaşlar da hortum ve diğer ekipmanların taşınmasına yardımcı oldu.

Motorlarıyla bölgeye gelen vatandaşlar da, ekipler ve yangın bölgesinde bekleyen vatandaşlar için su ve ayran taşıdı. Bazı motorcuların ihtiyaç duyulan malzemeleri bölgeye ulaştırmak için hazır beklediği görülürken, vatandaşlar da imkanları doğrultusunda yangınla mücadele eden ekiplere ve bölgede bulunanlara destek olmaya çalıştı.

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, 3. Sayfa, Fethiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Yangınla Mücadeleye Vatandaş Desteği - Son Dakika

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