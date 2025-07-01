FETÖ\'den 6 Yıl Hapis Cezası Alan Şahıs Yakalandı

Nevşehir'de FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "FETÖ Terör Örgütünün" eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde hakkında 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. - NEVŞEHİR