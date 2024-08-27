FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı - Son Dakika
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FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı

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FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden C.Y. ve iki şüpheli İstanbul'da yakalandı. Yakalananlardan biri olan C.Y., Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım ettiği belirlendi. Tutuklanan şüpheliler adli işlemlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

27.08.2024 02:33
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FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı

İSTANBUL - FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden C.Y. ve iki şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 önemli isim yakalandı. Yakalananlardan birinin FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçmasına yardım eden C.Y. olduğu öğrenildi. Yakalanan firari 3 şüpheli adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Beylikdüzü'nde C.Y. ve A.H. isimli şahısları uygulama noktasına yakın bir yerde indirip uygulama noktasından kaçan araçla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Beylikdüzü ilçesinde 100'e yakın kamera sistemleri incelenerek yapılan çalışmalar neticesinde, uygulama noktasında kaçan aracın beyaz renkli BMV araç olduğu, araç sahibinin A.B. isimli şahıs olduğu, şahsın Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edildiği, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan işlem yapıldığı tespit edildi.

Ayrıca şahsın firar konumunda bulunan örgüt üyesi şahısların barınma ve saklanmalarına imkan sağladığı öğrenildi.

Şüpheli A.B isimli şahıs ikametinde yapılan arama neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. C.Y., A.H., A.B. isimli şahıslar isimli şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce tahkikat işlemleri tamamlanarak 20 Ağustos günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün kaçışına yardım eden kişi yakalandı - Son Dakika

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