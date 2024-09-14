FETÖ Şüphelisi Gardrobun Arkasında Yakalandı

3.Sayfa

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 8 yıldır aranan şahıs, gardropun arkasında saklanmak için özel olarak oluşturulmuş bölmede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgütün firari şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılından beri aranan K.M.'nin İlkadım ilçesinde saklandığı ev tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda K.M., ikametteki gardropun arkasında saklanmak için özel olarak oluşturulmuş bölmede yakalandı. Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan K.M., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN