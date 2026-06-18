FETÖ Üyesi Şahıs Muğla'da Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Şahıs Muğla'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Şahıs Muğla\'da Yakalandı
18.06.2026 12:08
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Muğla'da FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 13 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)' suçundan hakkında 6 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı olan M.Ç. isimli şahıs saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Muğla, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ Üyesi Şahıs Muğla'da Yakalandı - Son Dakika

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