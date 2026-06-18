FETÖ Üyesi Şahıs Muğla\'da Yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 6 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)' suçundan hakkında 6 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı olan M.Ç. isimli şahıs saklandığı evde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - MUĞLA