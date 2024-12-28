FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 93 gözaltı - Son Dakika
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FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 93 gözaltı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 27 ilde 93 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

28.12.2024 12:27
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Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütü FETÖ'ye yönelik 27 ilde icra edilen operasyonlarda 93 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ terör örgütüne yönelik 27 ilde 10 gündür devam eden 'Kıskaç-32' operasyonlarında 93 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Son 10 güne Adana, Aksaray, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Karaman, Kütahya, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Trabzon ve Zonguldak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-32' operasyonlarında 93 şüpheli yakalandı. Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası olanlar da yakalandı" ifadelerine yer verdi.

'Bylcok' kullanıcı oldukları ortaya çıktı

Operasyonla ilgili diğer detayları da duyuran Bakan Yerlikaya, "Yakalanan şüpheliler; örgütün 'Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, ifade ve teşhislerde adları geçmek, örgütün kripto haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olma suçlarından aranıyordu. Operasyonlar sonucu, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda döviz, Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'ye 27 ilde operasyon: 93 gözaltı - Son Dakika

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